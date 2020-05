Schulalltag nach Lockdown: Freude und Sorge

„Krone“: Was raten Sie Pädagogen für die ersten Schultage nach dem Lockdown?

Nina Petz: Viel Einfühlungsvermögen ist nun gefragt. Das Zurückkehren an die Schulen wird durchaus sehr emotional für alle Beteiligten. Schüler und Lehrer müssen obendrein neue Regeln befolgen: Abstand halten, häufigeres Händewaschen usw. Und nicht zu vergessen: Jedes Kind wächst in einer anderen Familie, in einem eigenen System auf. Was wiederum prägt.



Auch der Umgang mit dem Virus kann unterschiedlich gehandhabt worden sein. Manche Kinder haben möglicherweise auch große Angst vor Ansteckung. Der Pädagoge sollte die Kinder sanft in den Schulalltag zurückholen. Alles besprechen, was den Kindern am Herzen liegt. Denn eines ist sicher: Die Veränderungen sind enorm. Die Kinder sind vielleicht auch schulisch auf unterschiedlichen Levels. Eine große Herausforderung.