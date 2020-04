Regierung empfiehlt Fortsetzung von Home-Office

Das sei hilfreich, weil das Ansteckungsrisiko umso höher sei, je mehr Menschen in einem Büro arbeiten, so Kurz, der bei einer Pressekonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gemeinsamen die Schwerpunkte eines künftigen Programms zur Ankurbelung der Wirtschaft vorstellte. Die drei von Kurz genannten Punkte sind eine „rasche“ Steuerreform für arbeitende Menschen, Steuerentlastungen für die Wirtschaft sowie Investitionen in den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Regionalisierung.