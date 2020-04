Steuerreform kommt: „Damit mehr zum Leben bleibt“

Aufatmen heißt es derzeit für viele Unternehmer in Österreich. Bereits am kommenden Samstag dürfen weitere Betriebe ihre Pforten öffnen, die Gastronomie folgt am 15. Mai. Einen Überblick, wie es mit der Wirtschaft grundsätzlich weitergehen soll, haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien gegeben. Es gehe darum, den Standort Österreich zu alter Stärke zurückzuführen, so Kurz. Dazu beitragen soll in erster Linie eine rasche Steuerreform.