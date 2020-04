Viele Tiroler nutzten Freiheit für Autoausfahrt

Eigentlich wären das Paznauntal, Sölden und St. Anton noch bis 26. April unter strenger Isolation gestanden. Doch nun ging es doch früher auf, die geringen Infektionsraten ließen das zu, begründete Tirols Landeshauptmann Günther Platter die Lockerung der vom Land verhängten Straßensperren und Ausgangsbeschränkungen. Mit Stand Donnerstag wurden in Sölden 37 aktiv am Coronavirus erkrankte Personen gezählt, in den vier Orten des Paznauntals nur noch 38 und in St. Anton nur noch 18 Personen. Insgesamt von der Isolation betroffen waren aber rund 12.500 Menschen.