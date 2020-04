Türkei will soziale Medien „unterwerfen“

Die Türkei will nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Corona-Krise nutzen, um das Internet strenger zu kontrollieren. In einem Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 sei eine dementsprechende Passage „vergraben“, kritisierte die NGO am Montag. Ziel sei, Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube der „Kontrolle und Zensur der türkischen Regierung zu unterwerfen“, hieß es weiter.