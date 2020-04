Cybercrime in Krise: „Möglichkeiten vervielfacht“

Eine große Gefahr bestehe in dieser Situation auch darin, dass der Kindesmissbrauch mit Hilfe des Internets zunimmt, sagte Europol-Direktorin Catherine de Bolle in Den Haag zur Vorlage eines neuen Lageberichts ihrer Behörde. „Europol stellt in dieser schwierigen Situation Ressourcen bereit, um Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Verbrechen zu unterstützen, für die das Internet benutzt wird.“