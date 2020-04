FMA warnt vor Betrug in Zeiten der Corona-Krise

Warnung vor „angeblichen Insider-Tipps“

Laut FMA treten zudem vermehrt „dubiose Informationsdienste und Anlagebriefe“ auf, die „angebliche Insider-Tipps“ zu in Wahrheit wertlosen Aktien von Unternehmen verbreiten, die angeblich kurz davor stünden, ein Covid-19-Medikament oder eine Covid-19-Impfung am Markt zu lancieren, weshalb deren Kurs in die Höhe schnellen werde. Vorab hätten die Betrüger alle oder viele der wertlosen Aktien, die meistens nur für Cent- oder Penny-Beträge an exotischen Börsen oder Marktsegmenten notierten, unter ihre Kontrolle gebracht. Nun pushten sie den Kurs durch die Fake-Corona-News und verkauften die tatsächlich wertlosen Papiere teuer an die getäuschten Kleinanleger.