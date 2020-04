Rezept der Woche Spezial: Sellerie-Schnitzel

Die Selleriescheiben „in der Panierstraße“ erst in Mehl, dann in Ei, dann in Brösel wälzen und in Butterschmalz oder Sonnenblumenöl wie Schnitzel herausbacken. In der Cordon Bleu Variante eine Selleriescheiben mit Schinken/Speck und Käse belegen, eine zweite Scheibe darauf platzieren und ebenfalls panieren und herausbacken. Sellerschnitzel / Cordon Bleu mit Sükartoffelpüree anrichten und genießen. Dazu passt z.B ein gespritzter Apfelsaft oder ein trockener Weißwein z.B Grüner Veltliner. Guten Appetit!