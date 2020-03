Mit „Spirit“ aus der Angst

Immer mehr Menschen hinterfragen ihr Leben. Die Buchhandlungen sind voll mit Lebensratgebern, so genannte„Life-Coaches“ sprießen wie Pilze aus der Erde und das Begehen des Jakobswegs ist zu einem Massenphänomen geworden. Kein Zweifel: Viele Menschen sind auf der Suche. In Fachkreisen spricht man gar von einem spirituellen Erwachen. „Wir leben in einer Zeit, in welcher wir aufgefordert werden, der Stimme unseres Herzens zu lauschen“, ist Yvonne überzeugt.