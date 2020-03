Datenübergabe von A1 für Experte „vertretbar“

Günther Leissler, Experte für Datenschutzrecht und Vorsitzender der AG Datenschutz im Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, geht davon aus, dass A1 beim Datensammeln auf ein Clustermodell zurückgegriffen hat. „Das verhindert, dass einige ausgewiesen werden, sondern zeigt, wie wir uns als Masse verhalten.“ Unter der Voraussetzung, dass bei diesem Vorgang Anonymisierung gegeben war, „war das etwas, das durchaus vertretbar war“, sagte Leissler am Dienstag. In der Corona-Krise finde - was den Datenschutz betrifft - ein Paradigmenwechsel statt, der das Allgemeinwohl in den Vordergrund rücke.