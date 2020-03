Bewegungsprofile für Regierung: A1 nimmt Stellung

Bei der Datenschutz-NGO epicenter.works will man sich die Sache genauer ansehen. Man werde prüfen, welche Daten weitergegeben und wie sie anonymisiert wurden. Denn auch die Aggregation von individuellen Daten biete nicht in jedem Fall eine verlässliche Anonymisierung, so Geschäftsführer Thomas Lohninger: „Wenn sie nicht richtig gemacht ist, kann sie immer noch einen Personenbezug erlauben.“ Prüfen will man auch, ob es eine Rechtsgrundlage für die Datenweitergabe gebe. Im Bundeskanzleramt betont man, A1 habe die Daten von sich aus angeboten.