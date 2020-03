Rätsel über Ort sorgt für kniffligen Zeitvertreib

In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen kann einem die Zeit in den eigenen vier Wänden mitunter ganz schön lang werden. Eine Erfahrung, die auch Philipp Lietz machen musste. Doch der 30-Jährige aus Ybbsitz wusste Abhilfe. Er kreierte ein Kreuzworträtsel über seinen Heimatort. „Wir haben ein Familienunternehmen. Und mit meinem Angebot will ich den Zusammenhalt in unserer Gemeinde fördern“, erklärt er den 20 Fragen umfassenden Zeitvertreib.