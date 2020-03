Mac Pro um 62.600 Euro wird noch kostspieliger

Apples Mac Pro richtet sich an Profis, die maximale Rechenkraft für ihre Anwendungen brauchen und kostet schon in der Basisausstattung 6500 Euro. Mit allen Finessen - 768 Gigabyte RAM, ein 28-Kern-Xeon, zwei Profi-Grafikkarten vom Typ Radeon Pro Vega II und acht Terabyte SSD-Speicher - verzehnfacht sich der Preis allerdings. Und weil Apple nun am Rande der Enthüllung seiner neuen iPads die Komponenten-Preise angepasst hat, wird der Profi-Rechner noch etwas teurer.