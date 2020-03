Bekommt Volkswagen von den USA das Reifezeugnis?

400 Topmanager wurden eingeschworen

Am T4I-Rollout haben weltweit 400 Vorstände und Topmanager (98 Prozent) aus 63 Marken und Gesellschaften teilgenommen und sich verpflichtet, das Programm aktiv und nachweislich zu unterstützen. Bis Ende 2019 wurden 430.000 Belegschaftsangehörige in 209 Marken und Gesellschaften in die Inhalte und Ziele von T4I eingewiesen - davon mehr als 55.000 in persönlichen Dialogformaten wie Workshops und Meetings. Das waren über 70 Prozent der Gesamtbelegschaft. Über 700 Integrationsbotschafterinnen und -botschafter unterstützen das Group Compliance Commitee unter Leitung von Werner dabei, „den größten Transformationsprozess in der Geschichte des Unternehmens weiter voranzutreiben“.