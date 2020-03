Facebook blockierte seriöse Covid-19-Informationen

Fehlerhafte Anti-Spam-Algorithmen am Werk

Diese Algorithmen scheinen allerdings nicht immer fehlerfrei zu arbeiten: In den USA klagten am Mittwoch User über Postings beliebter Nachrichtenquellen wie „Medium“, „Buzzfeed“ oder „USA Today“, die aus unerfindlichen Gründen blockiert würden. Geblockt wurden nicht nur, aber auch aktuelle Informationen zur globalen Covid-19-Gesundheitskrise.