Frühes Saisonende: 200 Mio. Euro pro Woche futsch

„Alternativlos“ ist das Wort, das alle Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sozialpartnerschaft im Zusammenhang mit der nun verordneten Schließung aller Tiroler Skigebiete ab Sonntagabend und der Hotels ab Montag verwenden. Alternativlos, aber für viele existenzgefährdent. Eine Vollbremsung mitten in der Hochsaison. „Eine Katastrophe“, sagt Seilbahn-Obmann Franz Hörl. Pro Woche rechne die Tourismus-Branche mit Verlusten von bis zu 200 Millionen Euro, erklärt er. Allein an diesem Wochenende hätten 150.000 Gäste anreisen sollen. "Bitte bleiben Sie daheim“, appelliert Landeshauptmann Günther Platter an die Vernunft der Urlauber.