Windows-User sind die schlimmsten Schwarzkopierer

Für die Studie hat das Forscherteam um Sarah Oh die Internetaktivitäten von fast 20.000 US-amerikanischen Haushalten durchleuchtet und sich dabei durch 5,25 Terabyte an Aktivitätsdaten gearbeitet. Die Daten stammen aus den Jahren 2016 und 2017 - also aus einer Zeit, als es noch deutlich weniger Player um den Streaming-Markt kämpften als heute, wo verschiedene große Medienkonzerne jeweils eigene kostenpflichtige Dienste am Start haben, die jeweils mit eigenen Exklusivinhalten um die Nutzer buhlen.