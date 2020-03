Coronavirus: Zahl der Erkrankten steigt auf 211

In Wien sind mittlerweile mit 50 die meisten Fälle bekannt. Wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ergänzte, gelten derzeit vier von ihnen als Intensivpatientien, d.h. der Verlauf der Erkrankung ist als schwer eingestuft. In Niederösterreich gab es vorerst 45 Fälle, in der Steiermark 18, in Tirol 42, in Oberösterreich 28, in Salzburg elf, im Burgenland vier, in Vorarlberg zwölf und in Kärnten einen Fall. Laut Johns Hopkins Universität wurden weltweit 119.132 Corona-Erkrankte registriert.