28 bestätigte Corona-Fälle in Oberösterreich

Akuelle Zahlen rund um Corona in Oberösterreich. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist am Dienstagabend auf 28 gestiegen, am Nachmittag war noch von 18 berichtet worden. Es gebe verschiedene Infektionsketten, die sich auf Ansteckungen sowohl in österreichischen als auch in italienischen Skiorten zurückführen lassen, teilte das Land mit.