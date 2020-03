Aktuell 189 bestätigte Corona-Fälle in Österreich

Weiterhin erst ein Corona-Fall in Kärnten

In Tirol wurden bisher 32 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In Oberösterreich waren am Dienstagabend 28 Fälle bekannt, in Salzburg zwölf, in Vorarlberg elf und im Burgenland vier. Am wenigsten betroffen ist weiterhin Kärnten mit einer erkrankten Person. Dort werden bereits punktuelle Kontrollen bei Menschen durchgeführt, die aus Italien nach Österreich einreisen.