Neun weitere Corona-Infizierte in Tirol

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter an! In Tirol sind am Mittwoch neun weitere Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die Betroffenen weisen zum Teil einen Bezug zu Italien und dem Tiroler Wintersportort Ischgl auf, hieß es vonseiten des Landes. Damit zählt Tirol bisher 42 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind bzw. waren. Zwei Personen sind seit vergangener Woche wieder gesund.