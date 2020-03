6 von 10 Österreicher stoßen online auf Fake News

Österreicher überdurchschnittlich recyclingfreudig

42 Prozent der Österreicher (EU-weit 40 Prozent) sind bereit, ihre alten digitalen Geräte zu recyceln, wenn sicher wäre, „dass das keine potenziellen Datenschutzrisiken darstellt“. 36 Prozent in Österreich und 43 Prozent der EU-27 wären dazu bereit, „wenn es eine Recyclingstelle in der Nähe geben würde“. 30 Prozent der Österreicher gaben an, dass Informationen darüber, „wie viel Energie durch die Bereitstellung und Nutzung von Onlinediensten wie Videostreaming oder Suchmaschinen verbraucht wird“, ihre Nutzung beeinflussen würde. Bei den EU-27 sind es 28 Prozent.