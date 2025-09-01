Mit dem ganzen Druck und der Kraft der Fans

US Open LIVE: Coco Gauff gegen Naomi Osaka
Hier im Liveticker:
Seit mittlerweile 22 Jahren wartet die einstige Tennisnation Nummer eins auf einen Herren-Heimsieg bei den US Open. Nur einer kann sie heuer noch erlösen: Taylor Fritz ist der letzte US-Amerikaner im Feld und hofft auf die Kraft der Fans.
Vor einem Jahr war Taylor Fritz knapp daran, endlich den Bann zu brechen. Seit 22 Jahren warten die USA bereits auf einen Herren-Sieger bei den US Open, 2024 hatte es der 1,96-m-Hüne zumindest wieder ins Finale geschafft – als Speerspitze einer immer stärker werdenden Phalanx.
