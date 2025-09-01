Die „Krone“ lädt Sie zu Cagliostro ein

Doch hinter den bunten Kulissen brodelt es: Sophies Sohn Severin (Josef Ellers) kämpft für die Zukunft des Zirkus, während seine Mutter (Eva Maria Marold) den Verkauf plant. An seiner Seite steht Kindheitsfreundin Emilia (Sophia Gorgi) – bis auch sie in den Bann des rätselhaften Wundermannes gerät. Mit dem Erscheinen von Herrn Gustav (Andreas Lichtenberger) spitzt sich das Spiel um Macht, Sehnsucht und Illusion dramatisch zu. Ein hochkarätiges Ensemble, atemberaubende Inszenierung und die einzigartige Atmosphäre im Zirkuszelt machen „Cagliostro – Johann Strauss“ zu einem unvergesslichen Erlebnis.