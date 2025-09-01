Vorteilswelt
Familiennachmittag

Die „Krone“ lädt Sie zu Cagliostro ein

Gewinnspiele
01.09.2025 18:43
(Bild: Wien Holding)

Am 14. September lädt die „Krone“ zum Familiennachmittag bei Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt ein und Sie können live dabei sein. Wir verlosen 60 Tickets der Kategorie A für die Aufführung inkl. einem Meet & Greet mit den Stars des Zirkus nach der Vorstellung sowie einer Johann Strauss Ente. 

0 Kommentare

Magie, Musik und große Gefühle: Erfolgsautor Thomas Brezina schuf die Handlung für das spektakuläre Musiktheater „Cagliostro“. Das Stück entführt das Publikum in die faszinierende Zirkuswelt von Madame Sophie, wo der geheimnisvolle Magier Cagliostro (Thomas Borchert) und die gefeierte Sängerin Lady Laurenza (Katharina Gorgi) für Furore sorgen. Das Stück ist für alle ab 8 Jahren empfohlen. 

Mitwirkende vlnr: Andreas Lichtenegger, Johnny Bertl, Roland Geyer, Bernhard Paul, Thomas ...
Mitwirkende vlnr: Andreas Lichtenegger, Johnny Bertl, Roland Geyer, Bernhard Paul, Thomas Brezina, Eva Maria Marold, Michael Schachermaier(Bild: © Noah Elvis Oberkofler / 2024)

Doch hinter den bunten Kulissen brodelt es: Sophies Sohn Severin (Josef Ellers) kämpft für die Zukunft des Zirkus, während seine Mutter (Eva Maria Marold) den Verkauf plant. An seiner Seite steht Kindheitsfreundin Emilia (Sophia Gorgi) – bis auch sie in den Bann des rätselhaften Wundermannes gerät. Mit dem Erscheinen von Herrn Gustav (Andreas Lichtenberger) spitzt sich das Spiel um Macht, Sehnsucht und Illusion dramatisch zu. Ein hochkarätiges Ensemble, atemberaubende Inszenierung und die einzigartige Atmosphäre im Zirkuszelt machen „Cagliostro – Johann Strauss“ zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Johnny Bertl, der sich für das musikalische Arrangement verantwortlich zeigt.
Johnny Bertl, der sich für das musikalische Arrangement verantwortlich zeigt.(Bild: Jürgen Hammerschmid)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Vorstellung am 14. September um 15:00 Uhr 60 Tickets inkl. Meet & Greet mit den Stars der Aufführung im Anschluss sowie je einer Johann Strauss Ente. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und teilen Sie uns mit, wie viele Karten Sie für sich und Ihre Familie gewinnen wollen würden. Teilnahmeschluss ist der 08.09, 09:00 Uhr

