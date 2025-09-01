In der Nacht könnten Polarlichter zu sehen sein

Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Wenn dieser Teilchenstrom für kurze Zeit und in einem begrenzten Gebiet deutlich stärker ist als sonst, spricht man von Sonneneruption. Dabei entstünden wieder Strahlung und Teilchen, erklärt das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Sie bewegten sich durchs All und könnten auch auf die Erde treffen. Das Folgephänomen ist dann ein Sonnensturm.



Hier sehen Sie das Posting der GeoSphere Austria: