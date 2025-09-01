Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Selten in Österreich

In der Nacht könnten Polarlichter zu sehen sein

Österreich
01.09.2025 18:40
In der Nacht auf Dienstag könnten in Österreich Polarlichter zu sehen sein. Ganz so spektakulär ...
In der Nacht auf Dienstag könnten in Österreich Polarlichter zu sehen sein. Ganz so spektakulär wie in Norwegen (Bild) wird es aber wohl nicht.(Bild: APA/Nautilusfilm)

In der Nacht auf Dienstag könnten Polarlichter in Österreich zu sehen sein. Allerdings würden Wolken die Sichtbarkeit zumindest im Westen des Landes einschränken, teilte die GeoSphere Austria auf Facebook mit. Im Osten seien die Bedingungen für das Naturspektakel besser.

0 Kommentare

Hintergrund sei ein sehr schneller Sonnensturm mit einer Geschwindigkeit von geschätzt 830 Kilometern pro Sekunde. Beeinträchtigungen des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) seien möglich, Probleme für das Stromnetz hingegen eher unwahrscheinlich.

Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Wenn dieser Teilchenstrom für kurze Zeit und in einem begrenzten Gebiet deutlich stärker ist als sonst, spricht man von Sonneneruption. Dabei entstünden wieder Strahlung und Teilchen, erklärt das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Sie bewegten sich durchs All und könnten auch auf die Erde treffen. Das Folgephänomen ist dann ein Sonnensturm.

Hier sehen Sie das Posting der GeoSphere Austria:

Für Menschen besteht dadurch keine Gefahr, die Erde ist durch ihre Atmosphäre und ihr Magnetfeld geschützt. 

Polarlichter eher im Norden sichtbar
Ein Polarlicht ist eine Leuchterscheinung durch angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome in der Hochatmosphäre. Hervorgerufen werden sie durch energiereiche geladene Teilchen, die mit dem Erdmagnetfeld in einer Wechselwirkung stehen. Zuletzt waren am 16. April Polarlichter in Österreich zu sehen, unter anderem in Lech am Arlberg (Vorarlberg).

Lesen Sie auch:
Am Sonntag hat man die seltene Chance, eine totale Mondfinsternis zu beobachten.
Astro-Highlight
Totale Mondfinsternis über Österreich zu sehen
01.09.2025

Grundsätzlich kann das Naturschauspiel am ehesten in Lappland (Finnland und Schweden), im Norden Norwegens, in Island, Kanada, Alaska oder auf Grönland beobachtet werden, zwischen September und März. Je dunkler und klarer der Himmel ist, desto deutlicher zeigen sich die Polarlichter.

Hier sehen Sie das Video von der Hochnebelsuppe:

Die Wolken dürften in der Nacht auf Dienstag auch ein Problem für die Sichtbarkeit sein. Nebel und Hochnebel würden jetzt immer häufiger, postete die UWZ bereits am Sonntag auf der Plattform X. Ein Video, das repostet wurde, zeigt eine Hochnebelsuppe in Unterkärnten. Die beste Chance auf Polarlichter hätten Menschen im Osten Österreichs, hieß es.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
192.698 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
191.120 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
122.616 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2410 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1577 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1210 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Österreich
Selten in Österreich
In der Nacht könnten Polarlichter zu sehen sein
Traumplatz gesucht
Frau gibt Hund ab, um eigene Zukunft zu retten
Krone Plus Logo
Drei Bisse in Serie:
So weiß der Hund, dass er nicht der Chef ist
Auf Schildern & Karten
Diese Rechtschreibsünde ist ab sofort erlaubt
Erneuter Unfall
Radfahrer (66) starb auf steiler Hirschbichlstraße
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf