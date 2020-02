So sagt die EU den USA und China den Kampf an

20 Milliarden Euro pro Jahr für die KI-Forschung

Um Europa für die Zukunftstechnik „fit“ zu machen, will die Kommission mehr Geld in die Hand nehmen. Die Investitionen in Künstliche Intelligenz sollen nach ihren Plänen in diesem Jahrzehnt auf 20 Milliarden Euro pro Jahr steigen, nachdem sie 2016 rund 3,2 Milliarden Euro erreicht hatten.