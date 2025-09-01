Gericht weist Klage gegen Salzburger Festspiele ab

Für das Arbeits- und Sozialgericht Wien war es eine klare Sache: Es wies die Klage eines Musikers gegen den Salzburger Festspielfonds erneut in allen Punkten ab. Das Gericht bestätigte nach dem Ersturteil vom Mai 2024, dass dem Kläger Martin Thoma keine Ansprüche im Zusammenhang mit den im Jahr 2020 coronabedingt erfolgten Absagen zustehen. Thoma selbst zeigte sich vorerst „irritiert“.