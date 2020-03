Die Eagles in New York: Ein Abend Rockgeschichte

Beneidenswerte Präzision

Doch nicht nur die gesamt neunköpfige Eagles-Stammbesetzung überzeugt mit Präzision, während des „Hotel California“-Teils fahren die Musiker auch mit einem 46-köpfigen Orchester und einem 22 Stimmen starken Chor auf, um dem Kultmaterial eine noch speziellere Note zu verleihen. Dass die Eagles bei ihren Konzerten leicht einzuschätzen sind und dazu noch mit derartiger Akkuratesse spielen, wurde in den letzten Jahren des Öfteren kritisiert. Für ausufernde Improvisationen oder spontane Planänderungen gibt es im Kosmos der Perfektionisten keinen Platz, doch dafür sind andere zuständig. Trotz des ausgedehnten „Hotel California“-Sets brillieren die Eagles natürlich umso mehr mit ihrem Best-Of. Songs wie „Take It Easy“, das mit einer vierköpfigen Bläsersektion ausstaffierte „Witchy Woman“ oder „Take It To The Limit“ überzeugen mit ehrlicher Spielfreude und vielen Emotionen.