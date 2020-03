Wow! Das soll ein Hyundai sein? Er heißt Prophecy

Aber widmen wir uns dem Prophecy. Bei der stromlinienförmigen Studie bestehen Spoiler, Kamera-Überwachungssystem und die Scheinwerferzone aus durchsichtigem Acryl. Es gewährt Einblicke in die Technik der dort eingebauten Komponente. Die Pixel-Lamps der Scheinwerfer und Rückleuchten bestehen aus einzelnen LED-Punkten und sollen bald auch an Serienfahrzeugen der Marke zu finden sein. Felgen in Propellerform saugen die Luft an und lassen sie an der Karosserie entlang „wie Wasser über einen Stein strömen“, wie Hyundai etwas blumig kommuniziert. Der Unterboden des Prophecy nimmt über einen breiten Lufteinlass, der unter dem Stoßfänger installiert ist, Frischluft auf, um so die Batterien effektiver zu kühlen.