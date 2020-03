„Krise kann nur mit Erdogan gelöst werden“

Judith Kohlenberger lehrt und forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien zu Flucht und Migration. Sie kritisiert Kurz‘ Vorgehen in der aktuellen Situation. Dass der Kanzler den Vorschlag des deutschen Innenministers Horst Seehofer, die 5000 Kinder in den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen, abgelehnt hat, sei ein Fehler: „Für einen Staat wie Österreich sind 5000 Kinder und Jugendliche absolut verkraftbar. Wir haben aus 2015 viel gelernt und sind in einer konjunkturell guten Lage.“