Mate 30 Pro: Die Verbotene Frucht ohne Play Store

Keine Kopfhörerklinke, keine Lautstärkewippe

Noch ein Haar in der immerhin 1100 Euro teuren Suppe: Dem Mate 30 Pro fehlt neben einer - das ist man ja gewöhnt - Kopfhörerklinke auch der Lautstärkeregler. An der rechten Geräteseite gibt es ausschließlich einen Entsperr-Button, die Lautstärke regelt man über beiderseits im oberen Gerätedrittel verbaute Touch-Sensoren an der Gerätekante. Doppeltippt man in diesen Bereich und streicht anschließend an der Gerätekante dahin, erhöht und senkt man die Lautstärke. Die Touch-Sensoren nutzt man auch für andere Funktionen - etwa als Kamera-Auslöser. Im Test arbeitete das unzuverlässiger als man es von klassischen physischen Knöpfen gewohnt ist, weshalb wir in dem auch von Sony- und HTC-Geräten bekannten Feature ein Gimmick sehen.