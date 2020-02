Machen Saugroboter wirklich Sinn?

So ein Saugroboter eignet sich allerdings nur für Wohnungen mit wenig Ecken und Kanten. Stößt der Saugroboter ständig gegen Gegenstände oder hat nicht genügend Platz, erfolgt das Saugen ineffizient. Daher empfehlen wir die Geräte nur an Haushalte, in denen das Gerät auch genug Raum zur Verfügung hat. Single-oder Pärchenwohnungen eignen sich ideal.