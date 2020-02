Italiener (33) von Güterzug angefahren

„Erinnere mich an nichts“

Warum sich der junge Mann überhaupt auf den Gleisen befand ist derzeit noch unklar. Er gab bei der Polizei an, dass er am Nachmittag von der Schweiz aus nach Innsbruck fuhr, wo er umsteigen musste, da es weiter nach Bozen gehen sollte. „Ab diesem Zeitpunkt könne er sich jedoch an nichts mehr erinnern“, informieren die Beamten. Der 33-Jährige gab an, plötzlich mit Schmerzen im rechten Arm im Rettungswagen gewesen zu sein.