Stylische Vision

Die beiden schöpfen trotz ihres jungen Alters schon aus einem beachtlichen Erfahrungsschatz: Miriam Schoebel ist gelernte Friseurin, der der normale Salonalltag bald zu eintönig wurde. Also machte sie sich nach London auf und absolvierte eine international renommierte Ausbildung zum Makeup-Artist. So stand ihr der Weg zu den Laufstegen offen. Sie schminkte auf diversen Fashion Weeks in den Modemetropolen dieser Welt, knüpfte viele Kontakte und gründete mit vier anderen „Artists“ ein eigenständiges Team. In Vorarlberg arbeitete sie schon für die Bregenzer Festspiele und den ORF. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe“, erzählt die Schwarzacherin.