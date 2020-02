Diese Gesundheitsvorsorge kommt auf vier Pfoten!

An der Universität von New York, Buffalo, USA wurden Pulsfrequenz und Blutdruckwerte von Studienteilnehmern bei körperlichem und psychischem Stress gemessen. Am ruhigsten blieben die Teilnehmer, wenn ihr Hund anwesend war - im Gegensatz zum Beisein vom Partner oder wenn sie in der Situaiton ganz allein gelassen wurden. Der Effekt beruht auf der individuellen Beziehung zum Gefährten und entsteht nicht nur bei „Streicheltieren“: Auch Ziegen, Fische und sogar Schlangen schützen ihre Besitzer erfolgreich vor Stress . . .