SPÖ, Grüne und auch ÖVP: EU-Abgeordnete gegen Kurz

Einhaltung von Grundrechten als Kriterium für Mittelvergabe

Karas, Vana und Schieder sprachen sich weiters für das Einhalten von Grundrechten wie der Rechtsstaatlichkeit als Kriterium für die Mittelvergabe aus. „Wir können als Europäische Union nicht zuschauen, dass die Länder, die den Rechtsstaat mit Füßen treten, auch die sind, wo die meisten Mittel in die Taschen ihrer Freunde verschwinden.“ Die Mittel kämen nicht dort an, wofür sie gedacht seien, so Schieder, der erklärte, dass „Orbans Freunde profitieren“. Karas ergänzte, dass auch die Bevölkerung in Polen an der mangelnden Rechtssicherheit leide und internationale Investoren abgeschreckt würden.