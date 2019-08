Audioklinke fehlt: Samsung löscht Anti-Apple-Spots

Wie das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ festhält, wurde Samsung in den letzten Jahren nicht müde, Apples Abkehr vom Kopfhöreranschluss in Werbespots - siehe oben - durch den Kakao zu ziehen. Da passt es schlecht ins Bild, dass die Koreaner nun selbst keine Kopfhörerklinke mehr in ihrem neuen Galaxy Note 10 anbieten.