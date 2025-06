Notruf wegen Strauch: Feuerwehrleute verärgert

Der Ärger bei den Feuerwehrleuten in Bad Ischl (OÖ) nach einem Notruf aufgrund einer lächerlichen Kleinigkeit in einer ohnehin sehr einsatzreichen Nacht ist groß. Ein Passant hatte offenbar telefonisch Alarm geschlagen, weil ein kleiner Strauch minimal in eine Fahrbahn geragt war – elf Helfer mussten ausrücken.