Wie das Pfandsystem im Müllchaos versinkt

Viele Konsumenten, die unterwegs Getränke konsumieren, geben ihre Flaschen aber nicht zurück, sondern entsorgen sie in öffentlichen Mistkübeln oder schlicht daneben. Das lockt Pfandsammler an, die sich auf die Suche nach den wertvollen Gebinden machen. In Deutschland artet das zu einem echten Umweltproblem aus. Auch bei uns werden vermehrt in Parks größerer Städte Mistkübel umgedreht, um leichteren Zugang zu den Flaschen zu bekommen. Das führt zu vermüllten Grünflächen.