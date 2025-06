Traumastation vor dem Aus: Experten schlagen Alarm

„Herr Schneider, es ist das Jahr 2025. Sie sind in Sicherheit“, wiederholt Pflegerin Maria (Namen von der Redaktion geändert) immer und immer wieder. Der 100-Jährige sitzt auf einem Stuhl neben seinem Bett und hat Angst. In seiner Wahrnehmung kämpft er noch immer als Soldat an der Kriegsfront.