Leere Ränge, aber FIFA spricht von Zuschauererfolg

Die Klub-WM ist laut Fußball-Weltverband trotz teils spärlich besetzter Ränge ein Zuschauererfolg. An den ersten drei Spieltagen hätten über 340.000 Menschen die Spiele in den Stadien verfolgt, teilte die FIFA mit. Herausragend gewesen seien die ausverkauften Arenen beim Eröffnungsspiel zwischen Al-Ahly und Inter Miami (0:0) mit 60.927 Zuschauern in Floridas Metropole sowie die Partie Paris Saint-Germain gegen Atlético Madrid (4:0) mit 80.619 Fans im Rose Bowl von Pasadena.