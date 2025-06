„Warum sind Sie nicht in Miami?“

Für Österreichs Fußball-Vizemeister Salzburg beginnt in der Nacht auf Donnerstag die Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Die „Krone“ ist bereits in Cincinnati und hat sich in der Stadt, in der die Bullen auf den mexikanischen Vertreter Pachuca treffen, umgesehen. Von einem WM-Hpye ist noch nicht viel zu spüren.