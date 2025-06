„Zurückhaltende, aber hilfsbereite Vorarlberger“

Wenn ich zu ihr an die Wursttheke komme, fragt sie gar nicht lange, was ich haben möchte, sondern bereitet drei Leberkässemmel für meine Buben zu. Mit einem Lächeln reicht sie mir dann die Ware über die Vitrine und memoriert, nur damit sie sicher geht: „Einmal scharf, mit Gurken, einmal Käseleberkäse mit Ketchup und einmal ohne.“ Die „Bogi“, so nennen sie alle im Supermarkt, ist mit Sicherheit die netteste Wurstverkäuferin von hier bis nach Ungarn, denn von dort kommt sie her. Eigentlich heißt sie Boglarka, aber diesen Namen könne sich einfach niemand merken, meint sie. „Damit es alle einfacher haben, bin ich für sie halt einfach die Bogi.“