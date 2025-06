Grüne hauen NEOS „Zukunftsquote“ um die Ohren

Die Grünen haben die „Zukunftsquote“ des schwarz-rote-pinken Budgets selbst errechnet. Das Ergebnis: Sie fällt sowohl in der engen als auch in der weiten Berechnungsvariante ab. In der weiten Variante kommt es 2025 zu einer leichten Steigerung von 20,8 auf 21,2 Prozent. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die großen Einsparungen beim Klimaschutz erst 2026 schlagend werden. Mit den starken Einschnitten beim Klimaschutz 2026 sinkt die Quote (20,5) unter das Niveau von 2024.