Nach Tief „Petra“ folgte in Tirol nun der Winter

Sonne strahlt bis in den Sonntag Nachmittag

Die Temperaturen reichen heute und morgen von -9/+5 Grad Celsius in Reutte bis zu -7/+6 Grad Celsius in Lienz. Bei kalten Nächten und Morgenfrost bleibt es winterlich. Sportler können sich außerdem in ganz Tirol bis zum Ende der Woche über strahlenden Sonnenschein freuen, bevor am Sonntag Nachmittag Wolkenfelder von Westen her über das Land ziehen.