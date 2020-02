„Einige Berufe verschwinden, andere entstehen neu“

Wer Bargeld will, soll es behalten. Es geht vielmehr darum, eine Alternative zu schaffen. Es ist doch völlig ineffizient, dass man das Geld von der Bank holt, es zum Bäcker trägt, und dieser trägt es dann wieder in die Bank. Für mich wäre eine Welt, in der ich kein Bargeld brauche, ideal. In Schweden gibt es sie schon. Dort wird mit dem Handy gezahlt.