VSV-Mädels schlugen bei Titelkämpfen voll zu

Weder schlechtes Wetter und noch die daraus resultierenden Änderungen am Programm konnten Vorarlbergs Ski-Nachwuchs aus der Erfolgsspur werfen. Besonders die jungen Ski-Damen sorgten für eine wahre Medaillenflut bei den Titelkämpfen in Tirol. Zum Auftakt gab es in Jerzens im Slalom in der U21-Klasse Silber durch Magdalena Kappaurer (SC Bezau) und Bronze durch Pia Lingg (WSV Schoppernau), sowie Silber durch Amanda Salzgeber (WSV Bartholomäberg) in der U18-Kategorie. Im Riesentorlauf legte Kappaurer nach, holte sich ebenso Gold wie die Schwarzenbergerin Linda Hiller, die in der U18-Klasse triumphieren konnte.