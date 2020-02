Dealer ging jetzt Fahndern ins Netz

Immer wieder kamen in den vergangenen Monaten Suchtgift-Pillen sowie Cannabis in Tulln in Umlauf. Jetzt konnten Beamte der örtlichen Polizeiinspektion einen 23-Jährigen als mutmaßlichen Drogendealer ausforschen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen an. Und dabei wurden die Ermittler fündig. 280 Stück Ecstasy-Tabletten, knapp 70 Gramm Cannabiskraut und -harz, drei Gramm Kokain, suchtgifthaltige Arzneimittel sowie ein dreistelliger Eurobetrag in bar wurden dabei sichergestellt. Auch eine Gaspistole und ein Jagdmesser kassierten die Polizisten ein.