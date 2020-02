VIP-Zelt in Kitzbühel teilweise eingestürzt

Drei Wochen lang wird das berühmte VIP-Zelt in Kitzbühel aufgebaut, damit es für Tausende Gäste am Hahnenkamm-Wochenende bereitsteht. Ähnlich aufwendig ist dementsprechend der Abbau, der am Freitag aufgrund eines Einsturzes etwas in Verzögerung geriet. „Warum genau es zum Einsturz kam, ist aktuell noch unklar“, erklärt ein Polizist auf „Krone“-Nachfrage. Es gibt aber die Vermutung, dass die Schneelast zu schwer wurde. Die Heizung im Zelt sei nämlich nach dem Wochenende ausgeschaltet worden.