Hauptverkehrsader als Dauer-Baustelle

„Verkehrseinschränkungen sind während der Bauzeit leider unvermeidbar“, appelliert Stadtchef Reinhard Resch in einem Schreiben an seine Bürger an ihr Verständnis. Das Projekt sei unaufschiebbar und eine wichtige Investition in die Infrastruktur, heißt es weiter. Mit der Entscheidung, die Bauarbeiten für die Dauer des Wachauer Volksfests im Jahr 2021 kurzzeitig zu unterbrechen, bewies der Stadtchef zumindest schon vorab gutes Fingerspitzengefühl.